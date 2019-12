Socialista avalia que presidente da república, crise interna do PSB e fogo amigo na gestão são desafios do governo João Azevêdo

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, fez uma breve análise do primeiro ano de gestão do governador João Azevêdo e destacou os desafios que o chefe do Executivo tem enfrentado para manter o equilíbrio do estado.

Galdino avalia que a gestão instável de Bolsonaro e as crises no PSB se tornaram os principais desafios do governador. Segundo o presidente da ALPB, João Azevêdo tem competência e conhecimento para superar as adversidades e fazer o melhor para a Paraíba. “João pega uma situação mais difícil. Pegou um presidente que um dia tá normal e no outro não está, uma crise sem precedentes na Paraíba e no Brasil, não recebeu nenhum centavo de recursos novos, não conseguiu liberar empréstimos e tudo isso prejudica a gestão”, argumentou Adriano.

Além das questões institucionais com a Presidência da República, Adriano ressaltou ainda fatores como a Operação Calvário e a crise interna no PSB como obstáculos a serem vencidos. “Tudo isso dificulta a gestão, além da Operação Calvário que atrapalha a administração, o fogo amigo dentro do governo, onde muitas pessoas dentro da gestão ainda estão vinculadas ao ex-governador [Ricardo Coutinho], ou estão acomodadas e ainda tem o fogo amigo do PSB, que influencia negativamente a gestão”, opinou.

No entanto, o presidente acredita que o governador tem conseguido superar todas assas adversidades e mantido a Paraíba em dia com servidores e fornecedores. “João conseguiu superar tudo isso com eficiência. O estado está pagando em dia, fazendo e concluindo obras, dando ordens de serviço para novas obras e com muita competência e equilíbrio fiscal e financeiro”, pontuou o deputado.

