Dia de Nossa Senhora da Conceição tem missas e procissões

Onze paróquias comemoram, com programação especial, o Dia de Nossa Senhora da Conceição, neste domingo (8), na Paraíba. As procissões na Capital vão contar com apoio de agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP).

Em João Pessoa, a Igreja São Frei Pedro Gonçalves, no bairro Varadouro, tem a santa como sua padroeira. Haverá procissão e missas em homenagem à Nossa Senhora da Conceição. O evento religioso é tradição para os moradores da comunidade Porto do Capim, que todos os anos ajudam a organizar a festa.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição, comunidade situada em Tambauzinho, vai realizar um cortejo saindo às 19h, seguindo pelas ruas Hermenegildo Di Lascio, Jader Medeiros, Geraldo Mariz, Vandick Filgueiras e Governador José Gomes. O cortejo será finalizado no próprio Santuário, na Rua Carlos Henrique Braga.

Já em Cruz das Armas, a celebração em homenagem à Nossa Senhora da Conceição acontece dentro da programação de aniversário da Paróquia São José. Uma procissão está prevista para sair às 16h, partindo do Lote 241 da Rua José Américo. A partir daí, o cortejo segue pela Rua Engenheiro Retumba, Avenida Centenário e Avenida Desembargador Novais, onde se encerra na Igreja São José dos Operários.

Também terão homenagens a Nossa Senhora da Conceição paróquias no Conde, Ingá, Gurinhém, Itabaiana, Sapé, Jacaraú, Pedras de Fogo, Cuité de Mamanguape, Caaporã e Bayeux.

Nossa Senhora da Conceição

O Dia de Nossa Senhora da Conceição celebra a concepção de Jesus por Maria sem a mácula do pecado original. Por este motivo, a santa também é chamada de Imaculada Conceição. A festa católica faz parte do calendário litúrgico desde 1477 e, em 1854, foi definida como dogma da Igreja.

Fonte: Portal Correio