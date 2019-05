Suspeito de assalto a loja em João Pessoa é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu o quarto homem suspeito de ter participado do assalto ocorrido, no início deste mês, a uma loja de móveis, eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, situada na Avenida Epitácio Pessoa, em João Pessoa.

A prisão foi feita na tarde dessa sexta-feira (3) e, desta vez, foi preso Miguel Januário de Lima Neto, de 21 anos. Ele foi preso por equipes da Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio de João Pessoa (DCCPat-JP), em cumprimento a ordem judicial.

Segundo o delegado Braz Moroni, Januário foi indiciado pelo crime de roubo majorado, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

“O assalto ocorreu no dia 2 deste mês, quando Miguel, na companhia de outros três homens já identificados e presos pela DCCPat, realizou o crime na loja Magazine Luiza, subtraindo 37 celulares”, relatou o delegado.

Assim que foi comunicada do roubo, a Polícia Civil iniciou as investigações e, em menos de 48 horas, conseguiu prender Natan Holanda Bezerra Sousa, de 18 anos, que confessou a participação no crime. Com ele, foi encontrada parte dos produtos roubados da loja.

Alguns dias depois, foram presos mais dois integrantes do grupo, identificados como João Gilberto Araújo Nascimento e Vitor Fonseca Silva Fernandes. Com essas prisões, o delegado Braz Moroni considera o caso encerrado.

“As imagens das câmeras mostraram que os três primeiros presos desceram do carro e praticaram o assalto, mas identificamos que um quarto envolvido ficou no carro apenas para dar a fuga e não desembarcou. Esse quarto homem foi Miguel Januário”, afirmou.

Fonte: Paraíba Online