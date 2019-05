Deputado federal chama ex-governador de “chefe de quadrilha”

O deputado federal, Pedro Cunha Lima(PSDB) não gostou nadinha da comparação feita pelo ex-governador do Estado, Ricardo Coutinho (PSB) ao dizer que ele estava mais presente em Campina Grande do que o próprio deputado, que é filho da cidade, em alusão às benfeitorias realizadas pelo partido socialista.

Em entrevista a imprensa por ocasião da Convenção dos Tucanos realizada neste domingo (05), quando ele foi escolhido para presidir o PSDB, o deputado desabafou com a imprensa e disse que Ricardo Coutinho além de ser “chefe de quadrilha”, o ex-gestor da Paraíba está a frente de um esquema de corrupção, de uma organização criminosa, que desde de 2011 retira dinheiro da Saúde.

“Não dá pra debater com ele. Eu estou focado em outras coisas, mas eu vejo que finalmente a Paraíba está conhecendo quem é Ricardo Coutinho, o que é que ele promoveu nesse Estado, qual o uso que ele deu a coisa pública. Alguém que tira dinheiro da saúde, mata pessoas. Quando se vê uma caixa de vinho com quase um milhão de reais, foi o dinheiro que faltou ao Hospital de Trauma e alguma pessoas morreram por conta daquela caixa de propina”, revidou.

Para o deputado federal, o ex-governador Ricardo Coutinho tem muito o quê explicar a Paraíba sobre as fraudes em licitações feitas entre secretários, procurador e empresário, cujas negociações foram vazadas, compras de imóveis, propina para turbinar as eleições de 2014 entre outros fatores que vieram à tona com as investigações da Operação Calvário do Ministério Público.

“É triste ver que a política está contaminada com esse mar de lama. Essa organização criminosa superou todos os limites no desvio de dinheiro público para a manutenção do poder. Isso é muito, muito grave. Vamos acompanhar o desenrolar das investigações e vamos fazer a nossa parte dentro do que nos for próprio ”, concluiu.

Fonte: Paraíba Online

Foto: Ascom