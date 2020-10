By

Suspeitos são detidos em Campina Grande com espingarda e colete balístico

Policiais militares apreenderam uma arma de fogo e um colete balístico durante uma ação realizada, nesse fim de semana, no bairro de Mutirão, em Campina Grande.

Ao realizarem o patrulhamento preventivo na localidade, policiais do 2º Batalhão se depararam com um grupo de aproximadamente cinco homens armados que, ao avistarem a viatura efetuaram disparos de arma de fogo e fugiram para o interior de várias casas no local.

Foi solicitado apoio de outras equipes, o que culminou na prisão de dois homens, de 20 e 36 anos de idade, e na apreensão do colete balístico, da espingarda calibre 12, oito munições intactas do mesmo calibre e outras cinco deflagradas de calibres 12 e 16.

Um dos suspeitos foi conduzido para a Central de Polícia, juntamente com o material apreendido. O segundo indivíduo foi detido com um ferimento por arma de fogo e foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, onde recebeu atendimento médico e ficou sob custódia policial.

Fonte: Secom/PB