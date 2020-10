Partido emite nota sugerindo retirada de candidatura em Campina Grande

O diretório estadual do partido Patriota emitiu uma nota opinando sobre a candidatura de Edmar Oliveira no pleito municipal de Campina Grande. O documento sugere a retirada da candidatura do empresário.

O motivo alegado pelo partido é que a legenda não faz parte da oposição na Rainha da Borborema, tendo em vista o alinhamento ao prefeito Romero Rodrigues (PSD), consequentemente também o agrupamento político com o presidente Jair Bolsonaro.

Edmar, por sua vez, não poupou palavras nos últimos pronunciamentos sobre a falta de apoio, inclusive financeiro, do partido para com a sua candidatura.

Em um debate recente com os prefeitáveis campinenses, ele chegou a dizer que está fazendo campanha apenas com uma caneta na mão e fez um apelo ao presidente da legenda, Wallber Virgolino [foto], que, atualmente disputa a prefeitura de João Pessoa.

Confira na íntegra a nota do Patriota:

Diretório Estadual do Patriota sugere que Edmar Oliveira retire candidatura em favor do projeto Bolsonaro

O diretório estadual do Patriota vem respeitosamente informar que as doações da executiva nacional do partido a campanha de Wallber Virgolino foram feitas diretamente ao CNPJ da coligação, não existindo qualquer relação com outro município.

Sobre as declarações do candidato a prefeito de Campina Grande, Edmar Oliveira, o diretório estadual esclarece que, por inúmeras vezes, o informou sobre a inviabilidade da sua candidatura, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro está alinhado com o projeto do atual prefeito Romero Rodrigues, sendo impertinente ao Patriota o lançamento de uma candidatura de oposição, pois ninguém pode ser candidato de si mesmo.

Portanto, não somos oposição em Campina Grande.

Por fim, o partido sugere ao candidato Edmar Oliveira que reavalie sua postulação em nome da unidade do projeto do nosso presidente Jair Bolsonaro na Paraíba.

Fonte: Paraíba Online