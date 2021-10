TCE alerta prefeitos paraibanos sobre tentativa de golpe por WhatsApp

By

O presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), conselheiro Fernando Catão, alerta a todos os prefeitos da Paraíba sobre a tentativa de golpe que está sendo aplicada por telefone. Criminosos têm telefonado, usando o nome do TCE-PB, solicitando dinheiro, e/ou transações bancárias. “O TCE-PB não pede dinheiro a ninguém”

Segundo o presidente do TCE, o golpe já foi denunciado à Secretaria de Segurança Pública do Estado e será comunicado esse alerta amplamente, por meio de ofícios, aos municípios.

O Tribunal orienta que à vítima que recebeu o contato de um golpista, comunique ao TCE para que seja oficializada a denúncia.

Fonte: Ascom/TCE-PB