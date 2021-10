PAI DE “CAPITÃ CLOROQUINA” MORRE DE COVID

Na manhã desta terça-feira, 5, o servidor aposentado da Prefeitura de Fortaleza, César Pinheiro, morreu aos 77 anos após complicações causadas pela COVID-19. Nos últimos cinco meses, o servidor estava internado na UTI de um hospital particular na capital cearense.

César era pai da médica negacionista e atual secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, defensora feroz do uso da ivermectina e hidroxocloroquina no combate a Covid-19.