TCE substitui conselheiros afastados pelo STJ, alvos da Operação Calvário

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Arnóbio Viana, designou os conselheiros substitutos Antônio Cláudio Silva Santos e Oscar Mamede Santiago Melo para substituírem respectivamente o conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho e o conselheiro Arthur Cunha lima. Nominando e Arthur foram afastados do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito da Operação Calvário.

A substituição dos dois conselheiros prevalecerá enquanto durarem os afastamentos deles. A decisão foi publicada no Diário oficial Eletrônico do TCE nesta quinta-feira (9).

De acordo com a portaria, a substituição do Conselheiro Arthur Paredes Cunha Lima

ocorrerá a partir da data da publicação desta Portaria, ou seja, hoje, enquanto que a do Conselheiro Antônio Nominando Diniz Filho dar-se-á em 5 de fevereiro de 2020, após o retorno de férias do Conselheiro Substituto Antônio Cláudio Silva Santos.

