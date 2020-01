Empresa espanhola comunica ao prefeito Romero que assume gestão do Aeroporto de Campina Grande na próxima quinta-feira

A Concessionária Aeroportos Nordeste do Brasil – Aena Brasil comunicou oficialmente ao prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, que estará assumindo a gestão do Aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande, no dia 16 de janeiro. A informação foi confirmada pela secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina, Rosália Lucas.

Em Campina Grande, na primeira semana de dezembro do ano passado, o

diretor-presidente da Aena Brasil, Fernando Santiago Yus Saenz de Cenzano, se apresentou ao trade turístico da cidadr, durante uma reunião ocorrida no Aeroporto João Suassuna.

Melhorias Na ocasião, Santiago anunciou que seriam realizadas algumas melhorias no equipamento, como climatização de todo o prédio, instalação de sistema de wifi, melhoria na bateria de banheiros e contratação de pessoal.

A Aena é uma empresa espanhola, vencedora do processo de leilão realizado pelo Governo Federal, e que administrará durante 30 anos os aeroportos do bloco Nordeste – formado pelos terminais do Recife (PE), Maceió (AL), Aracaju (SE), Juazeiro do Norte (CE), João Pessoa (PB) e Campina Grande (PB). Fonte: Codecom Com informações do site Turismo em Foco