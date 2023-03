TRAGÉDIA: Adolescente morre atropelado em Cabedelo ao tentar atravessar BR-230

By

Um adolescente de 17 anos morreu atropelado em Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira (3), na BR-230, no sentido João Pessoa/Cabedelo, por volta das 18h37, segundo informou a Polícia Rodoviária Federal.

O rapaz voltava do trabalho quando foi atropelado na BR-230, na altura do bairro de Camboinha, em Cabedelo, segundo obtido pelo ClickPB.

A motorista permaneceu no local, em estado de choque. O Samu constatou a morte do adolescente. A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local.

O trecho está escuro devido às alterações feitas nas obras de triplicação da BR-230, inacabadas desde 2016, pelo DNIT.

Imagem Ilustrativa