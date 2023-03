UFPB oferece 120 vagas em curso preparatório para o Enem

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está com inscrições abertas para 120 vagas no curso preparatório extensivo para o Enem do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio (Nejaem), vinculado ao Centro de Educação da UFPB. As vagas estão distribuídas para dois turnos, sendo 80 vagas para a turma no turno vespertino e 40 vagas no turno da noite.

As aulas são gratuitas e o material utilizado nos encontros é preparado pelos docentes do Nejaem, disponível nos estabelecimentos de xerox da UFPB para cópia. Os alunos podem utilizar, ainda, uma versão digital do mesmo material sem custos aos participantes.

As inscrições devem ser realizadas por meio de um formulário eletrônico, dividido em quatro fases: preenchimento de informações gerais, educacionais e socioeconômicas, respectivamente, nas três primeiras fases e o envio de documentos na quarta e última etapa do preenchimento do formulário.

O período de inscrições começou na última quinta-feira (1º) e segue até o dia 14 deste mês. As inscrições serão analisadas pela equipe do Nejaem entre os dias 15 e 16, com a publicação da lista com os nomes dos selecionados às vagas no dia 17, no perfil do Nejaem no Instagram e na coordenação do núcleo.

Os interessados serão selecionados levando-se em consideração alguns critérios. O mais importante deles é ter cursado integralmente o ensino médio na rede pública, seguido da renda familiar.

“No caso do critério de renda familiar, quanto menor os rendimentos, maior será a prioridade do participante”, explica Manoel Rabêlo, vice-coordenador do Nejaem.

As matrículas serão realizadas no dia 20 de março, na mesma data em que está previsto o início do curso, que acontece diariamente no Bloco D do Centro de Educação, às 13h (turma vespertina) e às 19h (turma noturna).

Para a efetivação da matrícula, é necessário trazer os documentos pessoais enviados quando do preenchimento do questionário, como RG, certidão de nascimento ou casamento, CPF, declaração de conclusão do ensino médio, histórico escolar e comprovante de residência. A coordenação do Nejaem solicita, ainda, que os selecionados levem, no ato da matrícula, 1 kg de alimento não-perecível para ser doado a instituições que necessitam de apoio.

Aqueles que não cumprem algum dos critérios anteriores podem também se inscrever. Estes ficarão em uma lista de espera e poderão ser convocados caso surjam vagas. Mais informações estão disponíveis no perfil do Nejaem no Instagram.

