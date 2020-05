TRAGÉDIA: ambulância capota e mata enfermeiro e idosa com suspeita de covid-19

Um acidente envolvendo uma ambulância do Samu deixou uma idosa de 91 anos com suspeita de Covid-19 e um enfermeiro mortos, na madrugada desta terça-feira (12), em Santa Rita, na Grande João Pessoa, na BR-230, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A ambulância caiu em uma ribanceira perto do Hospital Metropolitano.

A ambulância do Samu era uma Unidade de Suporte Avançado (USA), usada para transportar pacientes suspeitos de Covid-19 para o Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires. O motorista da ambulância teria perdido o controle do veículo, enquanto chovia forte no local, colidiu com o meio fio e capotou em seguida, caindo na ribanceira, conforme relato da PRF.

O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados, mas ao chegar no local, constataram os dois óbitos. As equipes dos Bombeiros estavam paramentadas com as roupas necessárias para evitar a contaminação pelo coronavírus. O neto da vítima estava em um carro atrás da viatura, seguindo o veículo até o hospital, e presenciaram o acidente.

Outras duas pessoas foram levadas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Uma dela é um médico, de 36 anos, que já recebeu alta, e o condutor da ambulância, que segue em observação na unidade de saúde.

Fonte: G1-PB