Mais um pré-candidato à PMCG encampa campanha por reabertura do comércio na cidade: “Nossa cadeia produtiva é muito mais ligada à iniciativa privada”

Depois do presidente da CDL, Artur Bolinha, agora foi a vez do empresário e ex-deputado federal Walter Brito Neto, encampar a campanha pela reabertura do comércio em Campina Grande, contrariando as orientações da Organização Mundial de saúde, mesmo diante do avanço da pandemia na cidade. Tanto Artur quanto Walter são pré-candidatos à prefeitura da cidade, nas eleições próximas.

– Campina é uma cidade que tem um diferencial, nossa cadeia produtiva é muito mais ligada à iniciativa privada, e é importante que nós tenhamos como funcionar minimamente para que a gente não perca tantos empregos. Eu sou a favor da reabertura gradativa, nós não podemos fugir, temos que enfrentar a realidade, mas com medidas cabíveis – afirmou.

Fonte: Blog do Ninja