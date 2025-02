UEPB oferece 300 vagas para curso gratuito de preparação ao Enem 2025

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) anunciou a abertura de 310 vagas para um curso preparatório do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025.

As inscrições acontecerão presencialmente no dia 6 de março, no Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), em Campina Grande.

Detalhes das Vagas

O curso preparatório oferece 130 vagas para o turno da tarde e 180 vagas para o turno da manhã. As aulas no turno da tarde ocorrerão de terça a quinta-feira, das 13h40 às 16h10. Já no sábado, as aulas para o turno da manhã serão realizadas das 7h45 às 11h30.

Documentação Necessária

Para efetuar a inscrição, os candidatos devem apresentar cópias dos seguintes documentos:

RG

CPF

Certificado de conclusão ou histórico do ensino médio

É importante ressaltar que o ensino médio deve ter sido concluído em uma escola da rede pública da Paraíba.

Local e Início das Aulas

As aulas acontecerão em Campina Grande, no CCJ localizado na rua Coronel Salvino Figueiredo, nº 172, Centro, próximo ao Instituto Elpídio de Almeida (ISEA).

Os alunos matriculados no turno da tarde iniciarão as aulas no dia 11 de março de 2025. Para os alunos do turno da manhã, as aulas começarão no dia 15 de março de 2025.

Como Obter Mais Informações

Os interessados em obter mais informações sobre o curso preparatório podem entrar em contato através do aplicativo de mensagens ou pelo e-mail fornecido. O número para contatos é (83) 98886-6588 e o e-mail faustinomneto@gmail.com.

Por que se Preparar para o Enem?

Preparar-se para o Enem é essencial para os estudantes que desejam ingressar no ensino superior. A prova avalia conhecimentos em diversas áreas e oferece oportunidades em diferentes instituições de ensino.

Prouni e Fies, que são programas que facilitam o ingresso no ensino superior. Além do acesso a universidades, o Enem possibilita a participação no SISU,, que são programas que facilitam o ingresso no ensino superior.

Vantagens de um Curso Preparatório

Participar de um curso preparatório traz diversas vantagens, como:

Acesso a professores especializados e materiais didáticos de qualidade.

Estratégias eficazes para resolução de provas.

Simulados que ajudam na familiarização com o formato da prova.

Promoção de um ambiente colaborativo que estimula a troca de conhecimentos e experiências.

Importância da Formação Acadêmica

A formação acadêmica é fundamental no atual mercado de trabalho. O Enem se tornou uma porta de entrada para muitas oportunidades. Preparar-se com antecedência pode aumentar as chances de sucesso.

Os alunos devem estar cientes que o Enem não apenas avalia conhecimentos acadêmicos, mas também capacidades de interpretação, análise e argumentação. Portanto, um bom desempenho no exame pode ser decisivo para uma futura trajetória de sucesso.

Os interessados devem ficar atentos e aproveitar essa oportunidade oferecida pela UEPB. As vagas são limitadas e a concorrência pode ser alta, tornando essencial uma rápida ação por parte dos candidatos.

Não perca essa chance de se preparar adequadamente para o Enem 2025 no curso gratuito da UEPB. A busca por preparação é o primeiro passo rumo à conquista dos seus objetivos acadêmicos e profissionais.

As informações sobre o curso e a UEPB podem ser sempre consultadas nos canais oficiais da instituição, garantindo que os estudantes tenham acesso às atualizações necessárias e às orientações corretas para o processo de inscrição e aulas.