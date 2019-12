UEPB vai ofertar mais de 3 mil vagas no Sisu 2020.1

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) aprovou a adesão da Instituição ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2020.1 e, com isso, a Universidade ofertará 3.025 vagas para ingresso em cursos de graduação dos seus oito campi, conforme o Termo de Adesão aprovado pelos conselheiros.

A seleção para preenchimento das vagas disponibilizadas por meio do SiSU será efetuada exclusivamente com base nos resultados das notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. Os estudantes interessados em concorrer às vagas disponibilizadas pela UEPB deverão verificar as informações constantes do Termo de Adesão da Instituição junto ao SiSU.

O cronograma de inscrições de candidatos às vagas ofertadas pela UEPB seguirá os prazos definidos pelo Ministério da Educação (MEC), que ainda serão divulgados no site www.sisu.mec.gov.br/.

Os estudantes selecionados deverão efetuar matrícula na Coordenação do Curso em que se inscreveu, mediante apresentação dos seguintes documentos (com as respectivas cópias autenticadas): Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar; RG; CPF; Prova de quitação com o Serviço Militar (no caso de candidatos do sexo masculino); Registro de Nascimento ou Certidão de Casamento, Prova de Quitação com o TRE (para maiores de 18 anos); e uma foto 3 x4 recente.

Somente será permitida a matrícula aos estudantes que apresentarem todos os documentos exigidos no Edital, não sendo permitida a complementação de documentos posteriormente. Conforme o cronograma do MEC.

As aulas do período letivo 2020.1 serão iniciadas no dia 17 de fevereiro, conforme calendário acadêmico do referido semestre, também aprovado na reunião do Consepe. Outras informações podem ser obtidas através dos telefones (83) 3315-3350 e 3315-3434.

