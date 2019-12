Brasileirão: Com dois de Gabigol, Flamengo arrasa Palmeiras no Allianz sob protestos da torcida

Brasileirão: Com dois de Gabigol, Flamengo arrasa Palmeiras no Allianz sob protestos...

Foi um vitória categórica do Flamengo contra o Palmeiras no Allianz Parque. Vitória pelo placar de 3 a 1 construída com praticamente um tempo de jogo e com muita categoria e com mais dois gols de Gabigol, artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Flamengo segue fazendo história na competição e chega a 87 pontos. O Palmeiras, por sua vez, não consegue retomar o segundo lugar na tabela, com o Santos à sua frente.

O jogo ainda ficou marcado pelos protestos da torcida palmeirense dutrante a partida contra o time e o técnico. E a pressão em cima do técnico palmeirense cresce cada vez mais.

Ficha técnica

Palmeiras 1 x 3 Flamengo

Gols: Arrascaeta e Gabigol (2x) (Flamengo); Matheus Fernandes (Palmeiras)

PALMEIRAS: Jaílson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique, Ramires e Lucas Lima; Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

FLAMENGO: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Rhodolfo e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Vitinho, Arrascaeta e Bruno Henrique; Gabigol. Técnico: Jorge Jesus

Estatísticas

24 gols de Gabigol no Brasileirão

42 gols de Gabigol no ano

28 jogos de invencibilidade do Flamengo na temporada

3ª derrota consecutiva do Palmeiras na temporada

TORCIDA ÚNICA

E o grande jogo da rodada do Brasileirão ficou marcado pela presença de torcida única no Allianz Parque. Por recomendação do Ministério Público do Estado de São Paulo e anuência da CBF, o jogo teve apenas torcida palmeirense no estádio. O Palmeiras se mostrou favorável à decisão, enquanto o Flamengo tentou reverter o caso, mas sem sucesso.

Antes de a bola rolar, no aquecimento das equipes, os jogadores do Flamengo foram até o setor destinado aos vistantes, obviamente vazio, e aplaudiram. No mesmo espaço havia um camarote com membros da delegação flamenguista.

RIVALIDADE?

Antes de a bola rolar, falou-se muito do clima de rivalidade entre as duas equipes pelo retrospecto recente de disputa entre as duas equipes. Provocações dos dois lados após conquistas recentes acirraram o clima além do protagonismo no futebol brasileiro entre palmeirenses e flamenguistas, mas que nesse ano ficou muito mais com os cariocas.

Mas o que se viu antes de a bola rolar foi outra história. O técnico do Palmeiras Mano Menezes foi ao vestiário do Flamengo cumprimentar e parabenizar Jorge Jesus pelo seu trabalho na equipe e pelas conquistas recentes. E não foi só. No túnel de acesso para o gramado, crainças palmeirense tietaram o atacante Gabigol.

JÁ TEM GOL!

O jogo nem esquentou direito e o Flamengo já abriu o placar. Passe de Bruno Henrique para Arrascaeta. Ele ficou na cara de Jaílson e só rolou para o uruguaio completar para o gol livre. Um a zero. O Palmeiras respondeu em cabeçadas de Dudu e Ramires, mas parou por aí na primeira etapa.

O Flamengo, sem tanta intensidade, continuava em cima e criava chances atrás de chances. Gabigol em chute de fora da área, Bruno Henrique de cabeça e Vitinho, em linda defesa de Jaílson no ângulo, quase fizeram o segundo.

E Gabigol continuava incomodando. Recebeu de Vitinho e pegou de primeira para defesa de Jaílson. Mas de tanto incomodar uma hora não teve como. Rafinha cruzou, Arrascaeta deu um lindo toque de primeira para Gabigol, também de primeira, chutar para o gol. Um golaço e dois a zero no placar.

MUITOS PROTESTOS

O resultado parcial de 2 a 0 ainda no primeiro tempo e o 3 a 0 logo no início da primeira etapa provocou a revolta dos torcedores palmeirenses. Protestos contra o time, o técnico Mano Menezes e cadeiras atiradas no gramado.

SEGUE O RITMO

E logo no início da segunda etapa o Flamengo tratou de matar a partida. Em erro do zagueiro Vitor Hugo na defesa, Gerson roubou a bola e ela sobrou limpa para Gabigol chutar forte e no alto. Três a zero no placar.

A partir daí o Flamengo diminuiu muito o seu ritmo na partida, passando a controlar o jogo como queria. Tanto que Jesus mexeu na equipe colocando Rodinei e Piris da Motta e Diego em campo. O Palmeiras pouco ameaçou até o final da partida, e o lance de maior perigo foi uma bola na trave de Bruno Henrique. Matheus Fernandes ainda descontou o placar no final para 3 a 1.

NA TABELA

Flamengo – 1º lugar – 87 pontos

Palmeiras – 3º lugar – 68 pontos

PRÓXIMOS JOGOS

Ambas as equipes voltam a atuar no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Quinta-feira, 05/12, 19h15 – Palmeiras x Goiás

Quinta-feira, 05/12, 20h00 – Flamengo x Avaí

Fonte: ESPN.com.br