UFPB inscreve para mais de 400 vagas em 16 cursos de pós-graduação

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) está oferecendo 414 vagas em dezesseis cursos de pós-graduação. As oportunidades para mestrado e doutorado são nas áreas de Biologia Celular Molecular, Ciências Agrárias (Agroecologia), Ciência Animal, Ciências Contábeis, Ciências da Nutrição, Ciência Política e Relações Internacionais, Comunicação, Desenvolvimento e Meio Ambiente, Economia do Setor Público, Educação, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção e Sistemas, Jornalismo, Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior e Química.

Os cursos que estão ofertando o maior número de vagas são Educação, que somando mestrado e doutorado totalizam 85 vagas; e Engenharia Mecânica, com 58 oportunidades também para mestrado e doutorado.

As inscrições para todos os cursos devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (Sigaa) da UFPB, no período indicado pelos editais de cada seleção.

Nos editais, também é possível conferir a quantidade de vagas para cada curso, para ampla concorrência e cotas; se há ou não taxa de inscrição; se houver taxa de inscrição, o período para solicitar isenção do seu pagamento; documentação exigida; e áreas de concentração e linhas de pesquisa às quais os projetos de pesquisa devem atender.

Do mesmo modo, nos editais constam detalhes acerca das etapas dos processos seletivos; critérios para aprovação e classificação; prazos para recursos; datas de divulgação dos resultados e de matrícula, entre outras informações.

Para ter acesso aos editais, basta clicar, abaixo, sobre o nome de cada programa de pós-graduação.

Vagas com inscrições abertas no momento:

– Programa de Pós-graduação em Biologia Celular Molecular

Cursos: mestrado

Número de vagas: 15

Período de inscrições: até

– Programa de Pós-graduação em Ciências da Nutrição

Cursos: doutorado

Número de vagas: 2

Período de inscrições: até

– Programa de Pós-graduação em Educação

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 85

Período de inscrições: até

– Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica

Cursos: mestrado

Número de vagas: 20

Período de inscrições: até

– Programa de Pós-graduação em Engenharia Mecânica

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 58

Período de inscrições: até

Vagas que ão inscrições abertas:

– Programa de Pós-graduação em Ciência Animal

Cursos: mestrado

Número de vagas: 11

Período de inscrições: 31/08 a 06/09

– Programa de Pós-graduação em Ciências Agrárias (Agroecologia)

Cursos: mestrado

Número de vagas: 17

Período de inscrições: 10/09 a 16/09

– Programa de Pós-graduação em Ciências Contábeis

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 27

Período de inscrições: 20/09 a 29/10

– Programa de Pós-graduação em Ciência Política e Relações Internacionais

Cursos: mestrado

Número de vagas: 18

Período de inscrições: 01/09 a 04/10

– Programa de Pós-graduação em Comunicação

Cursos: mestrado

Número de vagas: 23

Período de inscrições: 05/10 a 13/10

– Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente

Cursos: doutorado

Número de vagas: 10

Período de inscrições: 02/09 a 16/09

– Programa de Pós-graduação em Economia do Setor Público

Cursos: mestrado

Número de vagas: 30

Período de inscrições: 13/09 a 17/09

– Programa de Pós-graduação em Jornalismo

Cursos: mestrado

Número de vagas: 15

Período de inscrições: 20/08 a 27/08

– Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas

Cursos: mestrado

Número de vagas: 23

Período de inscrições: 24/09 a 24/10

– Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior

Cursos: mestrado

Número de vagas: 30

Período de inscrições: 27/08 a 06/09

– Programa de Pós-graduação em Química

Cursos: mestrado e doutorado

Número de vagas: 30

Período de inscrições: 24/08 a 30/08

Fonte: Ascom