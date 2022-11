Walber diz que bloco com candidatura de oposição à Presidência da ALPB tem 24 deputados e cita nomes

By

Walber diz que bloco com candidatura de oposição à Presidência da ALPB...

O deputado estadual reeleito, Walber Virgolino (PL), afirmou durante entrevista ao programa Arapuan Verdade, do Sistema Arapuan de Comunicação na tarde desta segunda-feira (14), que o bloco de oposição com candidatura à Presidência da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) tem 24 nomes, entre eles parlamentares do Republicanos, que tem Adriano Galdino e Wilson Santiago como nomes que colocaram os nomes à disposição para a disputa

Segundo Virgolino, a oposição tem dialogado e montando um bloco único, ao citar os nomes de Tovar Correia Lima (PSDB), Camila Toscano (PSDB) e Eduardo Carneiro (SL) como os principais cotados para assumir a postulação. Ele pontuou, porém, que o nome escolhido deve ter bom trânsito dos dois lados, governo e oposição, citando de forma indireta que Carneiro é o favorito.

Walber pontuou ainda que chegou a ser procurado por Adriano Galdino, que irá disputar o segundo biênio, ao afirmar que ele é um nome forte na disputa, porém, vai ficar na oposição.

Fonte: Blog do Ninja