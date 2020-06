Wesley Safadão e Luan Santana realizam live na Vila Forró neste sábado, às 20h

Embalados no ritmo do São João, Wesley Safadão e Luan Santana se apresentarão neste sábado, 20 de junho, às 20h, na Vila Forró em Campina Grande (PB).

Os cantores contarão com convidados especiais como Dorgival Dantas e Raí Saia Rodada .

“As festas juninas são parte da identidade brasileira, muito valorizadas em especial nas regiões norte e nordeste, e mesmo que seja um “Arraiá” diferente, virtual, não vai faltar forró, animação e oportunidade para ajudar uma grande corrente do bem e levar um pouco de diversão para todos que aguardam por essa época” explica Wesley Safadão.

Luan Santana complementa: “Junho chegou e com ele a vontade de viver as festas juninas do Nordeste. É tanta alegria desse povo , que a gente se uniu, eu e o Wesley, para uma festa que vai levar a Vila para dentro da sua casa. Nordeste é diversão com religião, costumes e comidas típicas, dança com fogos, fitas e balões, danças que contagiam… é esperança, fé… E o nordestino sabe festejar em casa também como ninguém! Quero que essa live e esse encontro com o meu amigo sejam histórico, inesquecível para todos nós! Porque a Vila faz parte da vida de todos nós! E, de casa, faça essa festa valer!” No repertório estarão os maiores sucessos da carreira dos cantores.

Os cuidados para a montagem de cenário, luz e som foram tomados respeitando todas as normas sanitárias. Para esse encontro, toda a produção durou 10 dias, devido ao número reduzido de funcionários, afim de evitar aglomeração. Cada setor teve seu dia e horário para trabalhar e as proximidades também estarão isoladas.

A casa estará completamente fechada para o público em geral seguindo rigorosamente esse critério. Não será permitido nenhum tipo de aglomeração e situações que venham a desrespeitar as regras estabelecidas pelos órgãos públicos.

Vila Forró

Carinhosamente conhecida como a Vila mais charmosa do Brasil, a Vila Forró é um dos grandes destinos disputados em Campina Grande durante o São João, funcionando único e exclusivamente para os festejos juninos. Ambientado para remeter as festas juninas de antigamente, a Vila Forró conta com uma estrutura impecável. Ao ar livre, o público se divide entre os shows e a diversão na cidade cenográfica com pequenas casas coloridas, como as do interior, onde fazem sucesso a cada foto.

A Vila Forró está há 27 anos levando as melhores atrações do país e unindo grandes bandas de forró, sempre dando destaque ao ritmo tradicional e elevando a cultura nordestina com conceito e animação que todos esperam.

Confira a live de Wesley Safadão e Luan Santana abaixo: