Xand Avião e esposa revelam resultado positivo em teste de coronavírus

O cantor Xand Avião e sua esposa, Isabele Temoteo, revelaram nesta terça-feira (24) o resultado positivo para o novo coronavírus após exame. Eles fizeram a revelação através de vídeo publicado nos stories do Instagram.

Logo após o carnaval, Xand e sua família viajaram para os Estados Unidos para aproveitar uma temporada de férias. Eles retornaram ao Brasil recentemente e decidiram fazer os exames para detecção do coronavírus no dia 16 de março, após sentirem alguns sintomas.

O resultado positivo do casal saiu na última segunda (23) e nesta terça-feira (24), enquanto o resultado da filha saiu negativo.

Xand descobriu o resultado positivo de coronavírus no dia de seu aniversário, comemorado nesta terça-feira (24). Em postagem publicada por volta de meia-noite, ele recordou que no ano passado estava comemorando a data em Las Vegas. Este ano, no entanto, está ao lado da esposa comendo pipocas e fazendo palavras cruzadas. “Não importa onde e sim com quem. Comandante fez 38 com corpo de 37. Na saúde, na doença e pra sempre te amo @isabeletemoteo #Ficaemcasa”.

Fonte: Se Liga PB