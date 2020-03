Testes para detectar coronavírus começam a ser feitos na Paraíba, diz secretário

O secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros anunciou nesta terça-feira (24), por meio de vídeo encaminhado à imprensa, que a realização dos testes/exames para identificação do Covid-19 na população já foram iniciadas. Os procedimentos serão feitos pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba (Lacen-PB).

O anúncio foi feito logo após a divulgação do terceiro caso de coronavírus na Paraíba.

De acordo com o secretário, foram realizados nessa segunda-feira (23) cerca de 22 coletas de pacientes suspeitos no Lacen-PB, sendo 21 negativados e um caso confirmado.

“Iniciamos ontem a realização de exames aqui na Paraíba, no Lacen, Laboratório próprio do Governo do Estado, tivemos 22 resultados ontem, 21 foram descartados e um confirmado com coronavírus. Hoje estaremos realizando 40 exames, e a tarde teremos os resultados desses exames”, explicou.

Ainda de acordo com Geraldo Medeiros, agora o procedimento e a divulgação dos resultados serão feitos com mais agilidade, pois antes os exames tinham que ser encaminhados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém do Pará, por ser referência nas regiões Norte e Nordeste.

“A aplicação desses exames e realização de testes aqui na Paraíba, no Lacen-PB, permitirá celeridade, rapidez nos resultados e divulgação”, pontuou.

Fonte: Ascom