Abertas inscrições para vestibular em Música da UFCG

Estão abertas até 20 de janeiro de 2023 as inscrições para o vestibular de Música da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), para ingresso no período letivo 2022.2. São oferecidas 40 vagas, sendo 30 para licenciatura e dez para bacharelado.

As inscrições estão sendo realizadas de forma online no site da Comissão de Processos Vestibulares (Comprov). A taxa de inscrição custa R$ 30. No ato da inscrição, o candidato deverá compartilhar o endereço de acesso a um vídeo de sua autoria, publicado no Youtube, tocando as obras solicitadas no edital para o Teste de Habilidade Específica (THE) no instrumento escolhido.

A seleção dos candidatos será feita com base na análise do histórico escolar do Ensino Médio ou equivalente e no THE, que será realizado em etapa duas etapas no dia 12 de fevereiro de 2023, sendo a primeira etapa a aplicação da prova de teoria musical (aplicada simultaneamente com todos os candidatos) e solfejo (aplicado individualmente com cada candidato). A segunda etapa será uma prova de instrumento que será aplicado individualmente pelo professor do instrumento ao qual se inscreveu.

A primeira chamada será divulgada dia 20 de fevereiro e o cadastramento online acontecerá de 1º a 3 de março. As aulas do período 2022.2 começarão no dia 6 de março.

Acesse o edital.