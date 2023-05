Atriz que trabalhou 40 anos em mesma série nos EUA morre aos 70 e emociona público

A atriz Jaclyn Zeman, famosa por seu papel na série americana ‘General Hospital’ faleceu aos 70 anos. A notícia foi compartilhada com o público por Frank Valentini, um dos produtores executivos do programa.

“Em nome de nossa família de ‘General Hospital’, estou com o coração partido em anunciar a morte de nossa amada Jackie Zeman. Assim como sua personagem, a lendária Bobbie Spencer, ela era uma luz brilhante e uma verdadeira profissional que trazia muita energia positiva com ela para o trabalho”, diz o post que provocou extrema comoção no público.

“Jackie fará muita falta, mas seu espírito positivo sempre viverá com nosso elenco e equipe. Enviamos nossas sinceras condolências a seus entes queridos, amigos e família, especialmente suas filhas Cassidy e Lacey”, concluiu Valentini.

“Que choque. Notícias tão tristes. Minhas mais profundas condolências aos filhos e amigos de Jackie e à sua família GH. Jackie é uma instituição tanto quanto o próprio @GeneralHospital. Seu talento, sua alegria, sua presença e essência farão falta. Descanse em paz, Jackie”, escreveu um internauta. “Sinto muito por ouvir isso. Cresci assistindo ela no #GH. Que ela descanse em paz”, lamentou outro fã. “Estou completamente chocado e triste com esta notícia devastadora. Tenho assistido GH nos últimos 45 anos. Jackie Zeman era uma ótima atriz e pessoa. Eu realmente não posso acreditar nesta notícia. Envio minhas orações para sua família, amigos e fãs”, expressou outra seguidora.