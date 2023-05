Empresário Emerson do GS assume comando do Solidariedade em CG

O empresário e suplente de vereador em Campina Grande, Emerson do GS, assumiu o comando do partido Solidariedade (SD) em Campina Grande. A confirmação ocorreu após encontro em Brasília na tarde desta quarta-feira (16) com o deputado estadual e presidente do partido na Paraíba, Eduardo Carneiro, e o presidente nacional da legenda, Euripes Júnior.

Com a chegada ao Solidariedade, Emerson deve começar a estruturar a legenda mirando as eleições municipais de 2024 na Rainha da Borborema.

Segundo apuração do Política da Paraíba, a perspectiva do empresário é eleger de três a quatro vereadores na Câmara de Campina Grande.

Emerson disputou as últimas eleições municipais no município pelo PP, e acabou ficando na primeira suplência do partido por uma diferença de apenas cinco votos para o último vereador eleito pela legenda, Rostand Paraíba.

Fonte: Política da Paraíba