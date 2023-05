Criadora de conteúdos eróticos, influencer descobre que padrasto assinava seu OnlyFans, e mãe termina casamento

Taila Maddison, de 25 anos, é uma influencer e criadora de conteúdos adultos para assinantes na plataforma OnlyFans. Para a surpresa da jovem, na tarde desta terça-feira (16), ela compartilhou uma sequência de dois vídeos contando um fato que chocou a web: seu padrasto era assinante das fotos e vídeos que subia na rede.

A australiana compartilhou o relato com seus seguidores e em poucos minutos o vídeo viralizou no TikTok. Taila começa contando que nunca imaginou contar uma história como essa nas suas redes sociais e entra em detalhes de como descobriu o fato: “Quando eu comecei a criar conteúdo na plataforma, tinha esse cliente que era praticamente o número 1, me seguia desde o começo. Nós conversávamos todos os dias, pois ele fazia pedidos muito específicos e ele também tinha um username muito específico no site”, detalha a jovem.

“Durante cerca de 2 meses, essa pessoa chegou a gastar cerca de 2 mil dólares australianos com conteúdos na plataforma, e então vi que uma pessoa havia acessado meu perfil no TikTok que tinha esse mesmo user e, além disso, dizia que fazia parte dos meus contatos”.

“Eu fiquei completamente desesperada tentando descobrir quem era essa pessoa dos meus contatos, cheguei a 6 pessoas e uma delas era meu padrasto”, continua a influencer. O vídeo conta com mais de 1 milhão de views e centenas de comentários de usuários da rede lamentando o ocorrido.

“Segui minha intuição e decidi mandar uma mensagem pra essa conta dizendo: ‘Eu sei quem você é’, e em cerca de 2 minutos recebi uma mensagem do meu padrasto dizendo: ‘Oi, Tai! Podemos conversar?’

Taila ainda diz em outro vídeo que além de ter passado por toda essa situação traumática, o que também a deixou chocada é o fato do padrasto em questão a conhecer desde os 11 anos de idade e ter gasto 2 mil dólares não só com os conteúdos que ela já disponibilizava, como com pedidos específicos que fazia pela plataforma.

Além disso, ao confrontá-lo diretamente disse que o homem negou toda a situação, mas felizmente sua mãe terminou o casamento com ele logo de cara.