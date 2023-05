‘Acusada’ de lesionar tenista por excesso de sexo, modelo se irrita e rebate os fãs dele

A italiana de 37 anos rebateu os comentários nas redes sociais que dizem que a lesão abdominal de Matteo foi devido ao apetite sexual do casal. “Pena que é uma lesão no mesmo local de 2021, quando eu não o conhecia”, alfinetou a famosa em entrevista à Variety na quarta-feira (3).

Por causa da lesão, o atleta italiano de 27 anos ficará de fora do Aberto de Roma, que será disputado entre os dias 8 e 21 deste mês. “Mas em todo caso: eu realmente tenho que responder a essas pessoas?”, questionou a musa.

Melissa disse que não é a primeira vez que sofre com esse tipo de alegação. Ela foi casada com o jogador de futebol alemão Kevin-Prince Boateng, com quem ficou 10 anos e tem um filho, Maddox, de 9 anos.

“Meu ex-marido sofria de pubalgia (lesão crônica na virilha). Também me atacaram dizendo que fazíamos muito sexo e essa era a causa de seus problemas físicos”, desabafou.

“A prova de que o machismo esteve e ainda está aí: são sempre as mulheres que distraem os homens, e se é uma mulher que perde, então é o que ela come, não o homem.”

Em outro momento, ao abordar a rotina corrida do casal, falou sobre a frequência sexual: “Não fico contando, mas garanto que somos como todos os casais que estão juntos”.

No mês passado, Melissa foi às redes sociais desabafar pela primeira vez sobre essa situação. “Recebo muitas mensagens de insultos, bullying e machismo”, disse ela na época. “Escolhi ser uma figura pública, aceito ser exposta e me expor nas redes sociais, mas só estou tentando ter um relacionamento amoroso com outra pessoa, simplesmente quero tentar ser feliz também.”

A modelo e o atleta, que se lesionou no começo de abril, tornaram público o namoro ainda em janeiro deste ano. Eles se conheceram por meio de amigos em comum.