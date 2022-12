Acidentes de moto deixam uma pessoa morta e outra ferida em Pombal

A primeiras horas deste domingo de Natal começou triste para algumas pessoas na cidade de Pombal. Dois acidentes envolvendo motocicletas ocorreram nos primeiros instantes da madrugada em um intervalo de menos de duas horas.

Pouco depois da meia-noite uma moto colidiu com um carro após fazer uma conversão irregular. A colisão foi frontal e o caro ficou com a parte dianteira totalmente destruída. com o impacto, o condutor da moto, foi arremessado do veículo e teve uma fratura exposta em uma das pernas. Ele foi socorrido pelo Samu. O motorista do carro não se machucou.

Pouco depois, numa via próxima, um motociclista morreu ao colidir com um animal. A polícia rodoviária federal fez o trabalho de preservação do local e do levantamento dos dados sobre o fato.