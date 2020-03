Açude de Boqueirão segue escalada rumo ao transbordamento

O açude Epitácio Pessoa (Boqueirão) está com 292 milhões 637 mil metros cúbicos, o que equivale a 62,7% de sua cota máxima. De 27 a 28 (manhã) de março aumento de 9 centímetros a lâmina d’água, correspondendo a um aporte hídrico de 2.946.560 m3.

No período de 1o a 28 deste mês subiu 8,51 metros na lâmina d’água, correspondendo a 192.177.055 m3. Faltam 4,40 metros na lâmina d’água para atingir a sangria.

As informações são do especialista em Recursos Hídricos, Isnaldo Costa. Ele comentou sobre a situação atual do Açude Epitácio Pessoa e citou que as expectativas são as melhores. Ele frisou que em 2017 o manancial viveu uma situação crítica, mas hoje restam apenas quatro metros para que o açude atinja a sua capacidade máxima.

Isnaldo destacou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que é preciso que as pessoas mantenham o hábito de uso consciente da água para que a situação hídrica se torne cada vez mais estável. Também disse que atualmente 24 mananciais da Paraíba já atingiram a capacidade máxima e estão sangrando.

– Tenho dito assim: vamos na contagem regressiva. O que me deixa esperançoso é que estamos na quadra chuvosa do Cariri e do Curimataú – colocou.

A última vez que o Açude Epitácio Pessoa sangrou foi de 05/03/2011 até 23/09/2011, somando 202 dias de sangria ininterrupta.

