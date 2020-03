Açude de Engenheiro Avidos passa dos 30% e Coremas atinge 27% da capacidade

O açude de Engenheiro Avidos, localizado no município de Cajazeiras, Sertão da Paraíba, registrou 31,71% de volume nesta quinta-feira (26), o que equivale a 107 milhões de metros cúbicos de água (m³). O reservatório é responsável pelo abastecimento de Cajazeiras e cidades próximas. O açude tem capacidade de 293 mihões.

Já no açude de Coremas, localizado no Vale do Piancó, também no Sertão da Paraíba, registrou 27% de acumulado, o que equivale 205 milhões de metros cúbicos de água. A capacidade do manancial é de 705 milhões.

Fonte: Resenha Politika