Adriano Galdino diz que vai acionar Cabo Gilberto na Justiça devido intimidações a parlamentares: “Ele jamais vai ganhar na intimidação”

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino(Avante), afirmou na tarde desta segunda(2), que irá acionar judicialmente o deputado Cabo Gilberto(PSL), por conta dos ataques feitos contra ele, pelo líder da oposição.

Segundo Adriano Galdino, Cabo Gilberto vem tentando intimidar os colegas deputados, atitude reprovável em todos os sentidos. “Ele acha que tudo pode, que pode ganhar na zoada, na intimidação. Ele jamais vai ganhar na intimidação”, declarou durante entrevista à Rádio Arapuan.

“Irei tomar as providências cabíveis, irei buscar à Justiça para que meu nome seja preservado”, anunciou Galdino.

Galdino ressaltou que tem feito política respeitando as pessoas, e até adversários, e cobrou atitudes respeitosas do seu colega.

“Diferente de hoje. Nós temos um deputado que usa as redes sociais, entrevistas de rádios, como ferramenta de campanha. Acha ele que pode destratar os colegas deputados, o presidente do poder, como também o governador. E, acha que por ter mandato pode tudo. Estamos analisando com nossa assessoria jurídica os caminhos que iremos tomar para sanar essa sangria, que está revoltando a todos. “Ele deveria buscar outros mecanismo para chegar ao eleitor dele”, enfatizou.

Adriano Galdino também agradeceu aos demais 29 deputados que subscreveram a nota de solidariedade a ele emitida pelo deputado Ricardo Barbosa, repudiando os ataque de Cabo Gilberto.

“Na verdade, todos perdem com isso. A Casa perde, todos nós perdemos. Não é interessante pra ninguém essa briga. Eu não tenho interesse nessa briga, mas tenho interesse em manter a minha integridade, como cidadão, como pessoa, e não vou aceitar que essa situação perdure. Entendemos que essa situação precisa parar e estamos analisando qual o caminho que iremos tomar para acabar com essa situação”, reafirmou.

Adriano Galdino negou qualquer transgressão ao Regimento Interno da Assembleia.

“O deputado se acha prejudicado porque perde as votações”, afirmou, destacando que o Regimento vai de acordo com a maioria da casa e disse que está tranquilo. “Estou consciente de que estou fazendo a coisa certa, com equilíbrio”, declarou.

Blog do Jordan Bezerra