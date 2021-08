Unifacisa disponibiliza 52 bolsas de estudo de 100% pelo Probem; inscrições até 03/08

By

Estão abertas as inscrições, até às 18h do dia 03 de agosto, para a concessão de bolsas de estudo do Programa Municipal de Bolsa de Estudos (Probem) para o semestre letivo 2021.2, em 10 cursos da Unifacisa (Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Nutrição, Psicologia e Sistemas de Informação). Ao todo, serão oferecidas 52 bolsas de 100% nas modalidades presencial e híbrida.

A inscrição dos candidatos deve ser feita de forma online: vestibular.unifacisa.edu.br, escolhendo a opção de ingresso programa municipal de bolsas – PROBEM.

Para participar da seleção, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

1. Ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), em uma das três últimas edições (2018/2019 ou 2020) e obtido a nota mínima de 350 pontos e não ter zerado a redação.

2. Não ser bolsista PROUNI e nem beneficiário do FIES.

3. Não estar nesta data matriculado em nenhum dos cursos da UNIFACISA ou ESAC, bem como nos últimos 2 (dois) anos.

4. Não ser portador de diploma de Educação Superior.

5. Possuir renda familiar mensal bruta per capita de até dois salários mínimos.

6. Residir no município de Campina Grande a, pelo menos, 12 meses.

7. Ter cursado o ensino médio completo em escola pública localizada em Campina Grande ou como bolsista integral de escola particular situada no município de Campina Grande.

PROBEM – O Programa Municipal de Bolsa de Estudos (Probem) foi lançado em agosto de 2015 pela Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG). Trata-se de um programa que concede bolsas de estudo para alunos que concluíram o Ensino Médio em Campina Grande, em escola pública ou particular com bolsa integral, e que residam no município há pelo menos um ano. Vale ressaltar que o Probem não é financiamento, ou seja, os contemplados não precisarão pagar pelo curso. Os pré-requisitos para seleção são semelhantes aos utilizados pelo Prouni.

Fonte: Ascom