Agricultor abate boi que engoliu R$ 1,5 mil e recupera dinheiro

Um agricultor do município de Francisco Santos, distante 364 km ao Sul de Teresina, teve um prejuízo inesperado quando cuidava da sua roça, na zona rural da cidade, no domingo (12). Para proteger o dinheiro da chuva, ele pendurou R$ 1.500 dentro de uma sacola em uma árvore, e, após um momento de distração, viu um dos seus bois comendo as notas.

Depois do ocorrido, o agricultor procurou um amigo, proprietário de um frigorífico no Centro de Francisco Santos, conhecido como Duda de Elpídio, para pedir ajuda. “Ele viu quando o boi estava mastigando o dinheiro, correu, mas não conseguiu impedir. Foi necessário a gente abater o boi”, disse Duda.

Após o abate do animal, muitas das cédulas foram encontradas ainda intactas. Um vídeo mostra o momento em que as notas estão sendo lavadas após serem retiradas de dentro do boi.

“Trabalho há cerca de 10 anos com isso e nunca tinha visto uma coisa dessas. Ele recuperou R$ 1.330,00 ainda”, contou Duda.

Com G1 Piauí