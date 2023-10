Alerta do TCE foi saída para Bruno antecipar exonerações de indicados de Romero

Além do alerta do TCE para o excesso de gastos da Prefeitura de Campina Grande, com gasto acima do limite de contratados e festividades, as exonerações em massa publicadas hoje no Semanário Oficial do Município também trazem um componente político.

Conforme apurou o blog, foi uma forma encontrada pelo prefeito Bruno Cunha Lima para retirar de uma vez só as indicações que ainda restavam do deputado federal Romero Rodrigues.

Como Campina toda já sabe, Romero tem sido cotado para disputar a PMCG pelo Republicanos. Em entrevistas nesta semana, o ex-prefeito afirmou que só tratará do tema em 2024.

Fonte blog Maurílio Junior