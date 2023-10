Semanário traz exoneração de secretários, comissionados e dispensa de prestadores na PMCG

A edição desta sexta-feira (29) do Semanário Oficial do Município trouxe a publicação de uma série de medidas adotadas pela Prefeitura de Campina Grande para enxugamento da máquina administrativa.

Entre as medidas estão a exoneração de todos os cargos comissionados e a interrupção nos contratos de prestação de serviço.

A mudança atinge até mesmo boa parte dos secretários do município, que também foram exonerados.

“Exclui-se da hipótese do caput o Controlador Geral do Município de Campina Grande, Secretário de Finanças, Secretário Adjunto de Finanças e os Diretores Administrativos e Financeiros das Secretarias de Saúde, Finanças, Educação e Assistência Social, e das entidades da Administração Indireta, bem como os cargos comissionados e funções de confiança da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos – STTP e do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais-IPSEM”, diz um trecho do decreto assinado pelo prefeito Bruno Cunha Lima.

As secretarias municipais também publicaram portarias com as rescisões dos contratos de prestação de serviço, com efeito retroativo a 1º de setembro.

Veja a íntegra do SEMANARIO-OFICIAL

Fonte: Blog do Max Silva