By

MPPB investiga irregularidades em emendas destinadas ao Hospital Help, em CG

O Hospital Help, uma unidade de saúde privada mantida pela Fundação Pedro Américo e vinculada à Unifacisa, em Campina Grande, está sendo alvo de investigação de órgãos públicos por suspeita de irregularidades na destinação de emendas parlamentares.

O Ministério Público da Paraíba (MPPB) instaurou um procedimento preparatório para apurar os fatos e verificar se houve violação aos princípios da administração pública. O promotor Alcides Leite de Amorim, responsável pelo caso, publicou o extrato do procedimento na edição desta terça-feira (26) do Diário Oficial do MPPB.

Além do MPPB, o Tribunal de Contas da União (TCU) também está investigando o caso, que envolve milhões de reais em emendas parlamentares. De acordo com dados investigados pelo TCU, o hospital Help teria recebido R$ 11,7 milhões em 2023 e R$ 19,3 milhões em 2022.

Fonte: Paraíba Já