ALERTA: Inmet mantem previsão de chuvas intensas na Paraíba; veja cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva para 33 cidades da Paraíba e outro de perigo potencial de chuvas intensas para mais sete municípios paraibanos. Ambos os avisos valem até 10h do sábado (7).

Para as cidades que estão sob alerta de acumulado de chuva, há previsão de chuva entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. Também existe baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com áreas de risco.

Já nas cidades sob o alerta de chuvas intensas, há previsão de chuva entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h nas cidades listadas. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades em alerta de perigo de acumulado de chuva

Alhandra Araçagi Baía da Traição Bayeux Caaporã Cabedelo Caldas Brandão Capim Conde Cruz do Espírito Santo Cuité de Mamanguape Curral de Cima Itabaiana Itapororoca Jacaraú João Pessoa Juripiranga Lucena Mamanguape Marcação Mari Mataraca Pedras de Fogo Pedro Régis Pilar Pitimbu Riachão do Poço Rio Tinto Santa Rita São José dos Ramos São Miguel de Taipu Sapé Sobrado



Cidades em alerta de perigo potencial de chuvas intensas

Belém do Brejo do Cruz Brejo do Cruz Brejo dos Santos Catolé do Rocha Frei Martinho Picuí São José do Brejo do Cruz

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de ventos as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

É necessário evitar, ainda, usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.