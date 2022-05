By

Clientes da Claro reclamam de serviço fora do ar

A Claro está sem sinal para diversos clientes de telefonia celular na manhã desta segunda-feira (02). O serviço está fora do ar desde 07h, segundo relatos dos consumidores nas redes sociais. Eles dizem que ficou impossível usar o 4G para acessar a internet. Para alguns usuários ainda aparece o aviso de “celular não registrado na rede”. A pane parece se concentrar no estado de São Paulo, onde a empresa responde por 25,8 milhões de acessos móveis. Há queixas de moradores da capital, de Americana, de São Bernardo e de outras cidades do ABC paulista.

Por meio do Twitter, a operadora reconheceu que passa por um problema e que equipes técnicas foram deslocadas para resolver a questão.

“Verifiquei em meu sistema que já temos uma equipe tratando a falha na localidade para regularizar a cobertura o quanto antes”, escreveu o perfil oficial da Claro em resposta a algum consumidor revoltado com o problema. A empresa não mencionou prazo para que o chip de celular volte a se registrar na rede de telefonia.

Fonte: Primeiras Notícias