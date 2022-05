Prefeitura reúne casais do 32º Casamento Coletivo, nesta quinta-feira

Em continuidade às ações que antecedem a realização do Casamento Coletivo 2022, a Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), realiza, nesta quinta-feira, 5, o primeiro encontro com os casais já inscritos na edição deste ano. A reunião acontecerá no Teatro Municipal Severino Cabral, a partir das 18h30, e contará com a presença da juíza Ivna Mozart, responsável pela celebração da união civil. O encontro também será marcado por apresentações culturais, para a recepção dos 100 casais da edição deste ano, que ocorrerá no dia 12 de junho, na Pirâmide do Parque do Povo.

O intuito da reunião é passar aos casais todos os informes necessários à realização do casamento, que se trata de uma ação oficial perante a justiça, porém munido de grande identidade cultural, por integrar o calendário d’O Maior São João do Mundo. As inscrições aconteceram no dia 19 de março, onde os casais apresentaram a documentação estabelecida pelos cartórios e garantiram suas vagas para a 32ª edição que, ao longo da história, já realizou a união civil de mais de mil casais campinenses.

’Este momento é de grande importância, pois os casais precisam conhecer toda a logística que o evento exige. O Casamento Coletivo celebra o amor, e o grande dia está sendo preparado minuciosamente pela Prefeitura. Nós presentearemos as noivas com os vestidos e produções, bem como as roupas dos noivos, além de toda a decoração e organização do Casamento. Será uma edição histórica, e estamos todos empenhados para garantir a realização de sonhos de forma especial ’, afirmou Giseli Sampaio, secretária de Cultura.

Em 2021, devido ao período pandêmico, o Casamento Coletivo ’Edição Superação’ aconteceu em um formato híbrido, com apenas 20 casais que tiveram suas histórias marcadas diretamente da Vila Sítio São João. Neste ano, o evento retorna à Pirâmide do Parque Povo onde será celebrada a trajetória de amor de 100 casais. Dentro da agenda que antecede o dia 12 de junho, quando acontece tradicionalmente a ação, os casais participam de ensaios, provas de roupas, e diversas atividades que culminam no tão esperado momento.

