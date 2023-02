Ao lado de Lula, presidente dos EUA diz que a “democracia foi testada em nossos dois países”

Em encontro com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta sexta-feira (10), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a democracia foi testada nos dois países. O encontro foi realizado na Casa Branca, residência oficial do governo norte-americano, localizada em Washington.

“A democracia foi testada em nossos dois países. Nossas agendas mútuas soam muito semelhantes. Afirme o apoio inabalável dos EUA à democracia”, disse o líder norte-americano. Biden disse ainda que é necessário continuar defendendo a democracia e os “nossos valores” em todo o mundo, o que definiu como “princípios fundamentais”.

Biden agradeceu o compromisso do presidente Lula em promover a parceria entre as nações. O petista declarou que o Brasil havia se afastado nos últimos quatro anos – durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula parabenizou o discurso de Biden e disse ainda que “cairia muito bem se fosse feito no Brasil”.

Lembrando que tanto Lula, quanto Biden, assumiram o cargo de presidente sob denúncias infundadas de fraude eleitoral que ocasionaram nos ataques às sedes dos três Poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro, e contra o Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021.