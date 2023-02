A desculpa da Vez: Prefeitura diz que Manutenção deixa ISEA as Escuras nesta terça 14/02

By

A desculpa da Vez: Prefeitura diz que Manutenção deixa ISEA as Escuras...

A principal maternidade de Campina Grande e região o Instituto e Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), sofreu um novo apagão de energia elétrica na noite dessa terça-feira (14). Há menos de um mês um apagão na maternidade provocou a transferência emergencial de recém-nascidos e mulheres.

“Tão logo ocorreu o novo apagão a equipe de Comunicação da Prefeitura municipal, veio com a justificativa mais esdrúxula possível afirmando que não era um apagão e sim uma manutenção programada.

A Nota da prefeitura dizia: “Por volta das 23h o serviço foi concluído e o abastecimento elétrico foi normalizado, após manutenção feita pela prefeitura. Segundo a PMCG, a manutenção foi iniciada durante o dia e se estendeu até o período da noite. Alguns setores ficaram inoperantes durante o período, mas não houve prejuízo aos serviços, nem dano aos pacientes, assim como também não foi necessário realizar nenhuma transferência. Ainda segundo a prefeitura, ainda nesta terça a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a primeira parte do projeto para a completa reformulação da rede elétrica da maternidade. O valor estimado da obra emergencial é da ordem de R$ 2 milhões.”

A administração do prefeito Bruno Cunha Lima vem tentando brincar com a inteligência do povo campinense a primeira desculpa pelo apagão em Janeiro foi culpa da Energisa; o apagão desta terça foi culpa da manutenção; o próximo apagão será culpa de quem?