Receita Federal elenca criptoativos mais negociados no Brasil

A Receita Federal do Brasil divulgou no início desta semana uma lista com os principais criptoativos que foram negociados por brasileiros no último trimestre de 2022. Bitcoin, ethereum, XRP, Chiliz e MATIC foram os grandes destaques do levantamento.

O criptoativo mais negociado pela nossa população ainda segue sendo BTC, principal projeto do universo cripto, que totalizou R$ 3,1 bilhões em movimentações financeiras. A ETH veio logo atrás com uma movimentação que somou aproximadamente R$ 875, 4 milhões.

O Chiliz (CHZ), token da empresa responsável pela emissão de diversos Fan Tokens de clubes brasileiros de futebol ficou na terceira colocação no ranking. A diferença para as duas primeiras colocações, contudo, é bastante significativa, já que o token movimentou R$ 135,9 milhões, quase sete vezes menos que o ETH.

A XRP, criptomoeda emitida pela Ripple, movimentou R$ 105,2 milhões no último trimestre do ano passado. Enquanto isso, o volume total negociado do token MATIC foi de R$ 77,9 milhões.

Contudo, não foi o BTC o ativo mais negociado no Brasil, no último trimestre. Isso porque a “queridinha” dos brasileiros foi Tether, stablecoin lastreada no dólar. Os usuários movimentaram mais de R$ 26,2 bilhões no período, cerca de 8 vezes mais que as negociações em BTC.

Em 2023, espera-se que o Brasil aumente ainda mais a adoção aos criptoativos, levando em conta que segundo uma pesquisa realizada pela Chainalisys, a América do Sul está entre os continentes que mais adotam criptos no mundo.

Fonte: Globalcripto.tech