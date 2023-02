BBC destaca crise da Braiscompany e risco ao PIB de Campina Grande

A crise da Braiscompany é destaque, neste sábado (11/02), na BBC Brasil. A rede de comunicação com sede em Londres destaca o risco que está correndo o “PIB de Campina Grande” com o suposto calote da financeira de Antônio Neto Ais. A matéria também fala da venda de um jatinho da Braiscompany, segundo o site, na última semana. A BBC também entrevistou o influenciador campinense Celino Neto.

Confira abaixo:



Braiscompany: como cidade na Paraíba pode ter caído em golpe de milhões com criptomoedas

Campina Grande, no interior da Paraíba, passou as últimas semanas sob perplexidade e tensão. A cidade conhecida pelo “maior São João do mundo” virou o epicentro da mais recente suspeita de golpe com criptomoedas no Brasil.