Romero solicita criação de Frente Parlamentar em Defesa da Transposição das Águas do Rio São Francisco

O deputado federal Romero Rodrigues (PSC-PB), usou a tribuna da Câmara Federal na tarde da última quarta-feira, 14, para falar sobre um tema importante para a região nordeste, principalmente para as zonas semiáridas do estado da Paraíba que sofrem com a estiagem e seca por longos períodos do ano. Para o parlamentar, a Transposição das Águas do Velho Chico deve ser pauta constante no Congresso brasileiro.

“Entre os temas que vamos abordar Nesta Casa, a Transposição das Águas do Rio São Francisco será palco de debate permanente e constante de nós aqui Nesta Tribuna. Para isso apresentamos requerimento solicitando a implantação de uma Frente Parlamentar em Defesa da Transposição das Águas do Rio São Francisco, nos eixos leste e norte, a revitalização do Rio São Francisco, como também pela implantação do ramal Piancó que adentra no Estado da Paraíba através da cidade de Conceição e vai perenizar dois grandes mananciais que é o Açude Coremas-Mãe d’Água no sertão paraibano levando esperança e segurança hídrica para toda aquela região, para o homem do campo, para o povo trabalhador”, pontuou Romero.

Romero ainda falou sobre o aproveitamento das águas para a produção agrícola e a fiscalização nos canais. “Quero lembrar da importância de uma discussão permanente para evitar a obstrução dos canais, o uso indevido da água, nós somos abordados permanentemente sobre questões que alguém de forma indevida está usando o canal ou mesmo obstruindo e com isso naturalmente evita a perenização do canal que abastece cidades importantes como a minha própria cidade que é Campina Grande, que hoje vive exclusivamente da eminência de sobreviver da transposição, e naturalmente a transposição deve ser debatida de forma permanente, porque nós temos que pensar no fator principal água para o abastecimento humano e dos animais, mas também para o uso para a produção agrícola, coisa que hoje já acontece um processo avanço na questão da agricultura irrigada na bacia do Açude Epitácio Pessoa levando riqueza, transformação e desenvolvimento para o povo daquela região”, concluiu.