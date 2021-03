Após estabilidade em dezembro, setor de serviços avança 0,6% em janeiro

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, o setor de serviços cresceu 0,6% em janeiro, após ficar estável em dezembro. É o oitavo resultado não negativo consecutivo do setor, que acumula ganho de 19,6% no período.

O volume de serviços ainda está 13,8% abaixo do recorde histórico, registrado em novembro de 2014, e 3% abaixo de fevereiro de 2020.

O setor de transportes foi o que mais impactou o índice na passagem de dezembro para janeiro, com avanço de 3,1%. Com esse resultado, o setor acumula ganho de 29,6% entre maio de 2020 e janeiro de 2021, mas ainda está 2,7% abaixo do patamar de fevereiro.

Entre as atividades de transporte com maior crescimento estão o rodoviário coletivo de passageiros e o setor aéreo. Além dos transportes, o setor de serviços profissionais, administrativos e complementares (3,4%) foi o único a crescer em janeiro frente a dezembro.

Fonte: Brasil 61