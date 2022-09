ARBOVIROSES: Paraíba registra aumento de 8% nos casos prováveis de dengue, zika e chikungunya

By

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nesta quarta-feira (31), o Boletim Epidemiológico nº 09 das arboviroses. De janeiro até agosto deste ano, foram registrados 45.001 casos prováveis de dengue, chikungunya e zika na Paraíba. Quando comparado ao boletim anterior, percebe-se um aumento de 3.403 casos novos no mês de agosto. O documento também aponta uma discreta queda de 73 casos prováveis de zika.

Do total de 45.001 casos prováveis de arboviroses, 26.267 foram registrados para dengue, o que equivale a 58% das notificações, 17.754 foram referentes à chikungunya (40%) e 980 para zika (2%). Quanto à incidência na Paraíba, 156 municípios apresentam acima de 300, o que indica risco de epidemia e surto para certos locais. As Regiões de Saúde com maior incidência de casos prováveis são a 2ª, 4ª e 13ª. Dentre os 223 municípios, sete não têm registro de casos prováveis, sendo eles: Capim, Coxixola, Desterro, Nazarezinho, Poço Dantas, Santa Inês e Vieirópolis.