Nordeste tem o maior aumento percentual do Brasil na produção de grãos para a safra 2021/2022

Volume na região deverá saltar de 23,7 milhões de toneladas colhidas na safra 2020/2021 para 27,5 milhões de toneladas em 2021/2022. País tem produção recorde estimada em 271,4 milhões de toneladas de grãos

O Nordeste foi a região brasileira que mais registrou crescimento percentual na produção de grãos na safra 2021/2022 em comparação à safra 2020/2021. Somados o volume dos nove estados nordestinos, a produção deve atingir neste ano 27,540 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do 11º Levantamento da Safra de Grãos, produzido pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e divulgado neste mês de agosto.

Segundo a Conab, o Brasil terá uma produção recorde nesta safra, com um volume superior a 271,4 milhões de toneladas de grãos. Trata-se de uma colheita 6,2% maior do que a de 2020/2021 e significa 15,9 milhões de toneladas a mais na produção. Em 2020/2021 foram produzidos 255,5 milhões de toneladas de grãos.

A produção estimada para o Nordeste é 16,2% superior à safra 2020/2021, que foi de 23,706 milhões de toneladas. O estudo também mostra que a área destinada à cultura de grãos na região cresceu em 8,4% nesta safra, passando de 8,546 milhões para 9,262 milhões de hectares. A produtividade média também apresentou crescimento de 7,2% no Nordeste e saltou de 2.774 quilos por hectare em 2020/2021 para 2.973 quilos por hectare nesta safra.

A Bahia foi o estado nordestino com maior volume de produção. Os números indicam que o estado deve fechar esta safra com 11,818 milhões de toneladas de grãos, 9,9% a mais do que os 10,751 milhões de toneladas colhidos na safra anterior.

Na sequência, aparece o Maranhão, cujo volume deve ser 20,8% maior do que em 2020/2021, chegando nesta safra a 7,219 milhões de toneladas. Na safra passada, foram colhidas 5,977 milhões de toneladas de grãos.

O terceiro estado nordestino com maior produção de grãos é o Piauí, que registrou nesta safra um aumento de 23,7% em relação a 2020/2021, passando de 5,015 milhões de toneladas para 6,202 milhões de toneladas. O próximo estado com maior volume na produção de grãos é Sergipe, com 1,005 milhão de toneladas, 29,6% a mais do que as 775,6 mil toneladas colhidas na safra anterior.

Omaior ganho percentual, contudo, foi registrado na Paraíba, que saltou de 80,3 mil toneladas em 2020/2021 para 115,6 mil toneladas nesta safra, ou seja, 44% a mais na produção. O Ceará também se destacou e tem estimativa de colher 748,1 mil toneladas em 2021/2022, 26% a mais do que na safra passada.

Demais regiões

O 11º Levantamento da Safra de Grãos da Conab mostrou também que a produção da safra 2021/2022 teve um ganho considerável em quatro das cinco regiões brasileiras.

O percentual no Nordeste é praticamente o mesmo da Região Centro-Oeste, que saltou de 117,371 milhões de toneladas na safra 2020/2021 para 136,194 milhões na safra 2021/2022, um aumento de 16%.

A Região Norte, com um aumento estimado de 15,4% em comparação com a safra 2020/2021, também contribuiu para que o Brasil pudesse alcançar neste ano um número recorde na produção de grãos e deverá colher 14,127 milhões de toneladas nesta safra.

A Região Sudeste foi outra que obteve ganho expressivo. A produção registrou aumento de 12,7%, saltando de 24,091 milhões de toneladas em 2020/2021 para 27,149 milhões de toneladas em 2021/2022.

O recorde de produção de grãos da safra 2021/2022 no Brasil teria sido ainda maior se não fossem as variações climáticas. Em novembro do ano passado, quando as áreas das culturas de primeira safra já estavam definidas e as condições do clima vinham ocorrendo dentro dos padrões ideais, previa-se uma produção total de grãos em 291,1 milhões de toneladas, o que corresponderia a um crescimento de 13,9% em relação à safra anterior.

Milho é destaque com expressivo aumento na produção

O milho ocupa papel de protagonista no cenário nacional, com produção estimada de 114,7 milhões de toneladas para essa temporada, sendo 31,7% superior ao produzido em 2020/2021. A primeira safra de 2021/2022 está com a colheita sendo finalizada, já o milho de segundo ciclo está em fase de colheita e o de terceira ciclo teve o plantio finalizado em julho.

O clima seco e quente registrado em julho favoreceu o avanço da colheita da segunda safra de milho 2021/2022 na maioria das regiões produtoras, passando de 70% da área semeada, que alcançou 16,37 milhões de hectares. A área semeada é 9,2% superior ao da safra 2020/2021 e é a maior área já registrada para o cultivo do cereal no período.

Com mais de 90% da área já colhida e com a melhor média de produtividade do país, alcançando o rendimento de 6.338 quilos por hectare, Mato Grosso é o estado mais adiantado nos trabalhos relativos à colheita do milho na segunda safra. A produtividade média nacional esperada para esta safra é de 5.339 quilos por hectare, 31,8% superior à da safra 2020/2021.

Outros grãos

A principal colheita de grãos no Brasil vem da soja, com uma produção estimada de 124 milhões de toneladas. A colheita já está concluída, e apesar do enorme volume, houve uma redução de 10,2% na produção, resultado de uma severa estiagem observada no Sul do País no final de 2021 e início de 2022.

Além do milho, o algodão e o feijão tiveram aumento na produção levando-se em conta a safra 2020/2021. Para a pluma, a produção estimada é de 2,74 milhões de toneladas, 16% superior à safra passada. A finalização da colheita está prevista para setembro.

O feijão tem produção total estimada de 3,05 milhões de toneladas, 5,3% superior à safra anterior. Desse volume, 1.813 mil toneladas são de feijão-comum cores, 576,4 mil toneladas de feijão-comum preto e 656,9 mil toneladas de feijão-caupi.

O primeiro e segundo ciclos de feijão cultivados nessa safra já estão com a colheita concluída. Já o cultivo de terceiro ciclo está iniciando a colheita.

Para o arroz, a produção está estimada em 10,8 milhões de toneladas e a colheita já está concluída.

As gramíneas de inverno, como aveia, canola, cevada, centeio, trigo e triticale (cereal híbrido resultante do cruzamento entre o trigo duro e o centeio) estão em campo, apontando, até o momento, produção recorde, podendo chegar a um pouco mais de 11 milhões de toneladas. Operações de colheita já começaram, principalmente para o trigo no Centro-Oeste.

Outros produtos, como amendoim, gergelim, girassol e mamona, também tiveram aumentos expressivos quando comparados à 2020/2021. O gergelim saltou de 56,7 mil toneladas para 98,1 mil toneladas em 2021/2022, um aumento de 73%. A mamona passou de 27,4 mil toneladas para 43,7 mil toneladas (variação positiva de 59,5%) e o amendoim total saltou de 596,9 mil toneladas para 746,7 mil toneladas (25,1% a mais). Já para o girassol, a produção na safra passada foi de 36,2 mil toneladas e subiu para 40,8 mil toneladas (12,7% a mais) nesta safra.

Fonte: Secretaria Especial de Comunicação Social