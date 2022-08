Pollyana Dutra critica falta de união entre partidos e falta de consenso em apoio para Senado: “como são de um partido e votam no adversário?”

Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a senador pela Paraíba, o programa Arapuan Verdade, da Rádio Arapuan FM, recebeu, nesta quinta-feira (25), a candidata do PSB, Pollyana Dutra. Ela criticou o cenário atual de campanha ao destacar um clima de desunião entre partidos aliados e a falta de consenso em apoio para sua candidatura, “como são de um partido e votam no adversário?”, repudiou.

A declaração envolve a aliança de membros do seu partido com candidatos de partidos adversários, a exemplo do Republicanos, que mesmo dentro da mesma chapa, declaram apoio ao seu adversário Efraim Filho (União Brasil) e demais adversários.

“Estou em um projeto coletivo, pois se assim não o fosse, eu estaria com o projeto individual e candidata a reeleição como deputada estadual com a minha base. Estamos vendo que não a uma essência pura de um time nessas eleições. Isso é muito difícil de entender. Como eu torço pelo Corinthias e voto no flamengo?”, disse.

Para ela, isso gera confusão até para o eleitor que não tem como saber a essência dos candidatos com essa situação. “Você votar no governador e em um senador que diverge em tudo é difícil de acreditar, inclusive no projeto em que se defende”, avaliou.

Dutra disse ainda que existe um limite para as articulações em cima do muro. “Tem que se chegar perto do governador e dizer o que se quer da vida. Pior ainda, é quando existem pessoas dentro do próprio partido, que tem a mesma ideologia e vai apoiar o principal adversário ao governador. Não há um alinhamento de um projeto como um todo. Querem ficar em cima do muro, acenando para os dois lados, e isso é vergonhoso”, destacou.

Fonte: ClickPB