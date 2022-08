Quatro candidatos ao Governo do Estado receberam fundo partidário; quantia já é de quase R$ 4 milhões

Dos oito candidatos ao Governo do Estado, quatro já estão com recursos do Fundo Partidário para custear os gastos das suas campanhas.

De acordo com o Divulgacand do Tribunal Superior Eleitoral, o limite de gastos para os que postulam o Governo do Estado é de R$7.115.522,46, no primeiro turno, e de R$3.557.761,23, para o segundo turno.

Nilvan Ferreira (PL), Major Fábio (PRTB), Adriano Trajano (PCO) e Veneziano Vital (MDB) ainda nao receberam.

O total de recursos liberados já é de quase R$ 4 milhões.

Confira:

Adjany simplicio (PSOL) R$ 213.285,92

Antonio Nascimento (PSTU) R$1.564,00

João Azevedo (PSB) R$ 3.533.000,00

Pedro Cunha Lima R$1.468.000,00