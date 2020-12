Na UTI com Covid-19, vereador Pimentel Filho apresenta “quadro evolutivo muito bom” e está “muito próximo de retirar o tubo de oxigenação”

O quadro clínico do vereador de Campina Grande Pimentel Filho tem evoluído satisfatoriamente e ele está “muito próximo de retirar o tubo de oxigenação”. A informação foi confirmada nesta terça-feira (22) pela família do parlamentar, em publicação nas fedes sociais.

“Em nome do vereador Pimentel Filho gostaríamos de agradecer a todos pelas orações, pela preocupação e por todas as palavras de conforto e carinho para com ele e seus familiares. Essa corrente do bem, de oração, tem operado milagres na sua recuperação”, afirma mensagem publicada no perfil do próprio vereador Pimentel Filho.

“Pimentel segue entubado, sedado, seu estado ainda é considerado grave, mas graças a Deus vem apresentando um quadro evolutivo muito bom, respondendo bem ao tratamento e está muito próximo de retirar o tubo de oxigenação”, prossegue ainda o texto.

A mensagem é finalizada com o pedido da família pra que continuem as orações em favor da recuperação do parlamentar. “Fiquem todos com Deus e que continuemos firmes com as orações, para que o mais breve possível possamos comemorar esse milagre na vida de Pimentel”.

Em outra mensagem, desta vez em um grupo de Whatsapp, a família informa que, segundo os médicos que acompanham o paciente, Pimentel Filho está apenas com “30 a 35 por cento de necessidade de oxigênio” e “sem necessidade de diálise”, o que significa uma boa reação ao tratamento e medicações.

FONTE: Carlos Magno